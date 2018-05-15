Нефтегазовый бизнес Хомутынника удвоил чистую прибыль

Выручка "Укрнафтобуриння" выросла в 2,1 раза в 2017 году.

ЧАО "Укрнафтобуриння" в 2017 году нарастило чистую прибыль в 2 раза (на 0,99 млрд гривен) по сравнению с 2016 годом — до 1,95 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В отчетном периоде выручка "Укрнафтобуриння" выросла в 2,1 раза (на 3,5 млрд грн) — до 6,7 млрд грн, EBITDA — увеличилась в 2,2 раза (на 1,3 млрд грн), до 2,4 млрд грн.

В 2017 году компания увеличила финансирование капитальных инвестиций в 2,1 раза (на 417 млн грн) — до 806 млн грн.

"В этом (2018-м) году мы планируем увеличить сумму инвестиций на 40-50% по сравнению с прошлым годом — до 1,4 млрд грн. Эта сумма включает бурение новых скважин, проведение ремонтных работ на действующих скважинах, развитие инфраструктуры месторождения", — цитирует пресс-служба председателя правления компании Михаила Бакуненко.

Как известно, "Укрнафтобуриння" в 2017 году нарастило добычу газа на 50,6% (на 131 млн куб. м) — до 390 млн куб. м, нефти и газоконденсата — на 48,3% (на 14 тыс. тонн), до 43 тыс. тонн.

"Укрнафтобуриння" — одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 23 газоконденсатных и нефтегазовых скважин.

В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин. Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.