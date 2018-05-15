Украина продолжает сокращать добычу нефти и газового конденсата

Частные нефтедобывающие компании за этот период увеличили добычу на 7,6%.

Украина в январе-апреле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократила добычу нефти и газового конденсата на 2,6% - до 706 тысяч тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также сообщается, что добыча этих углеводородов Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и ее дочерними структурами за отчетный период сократилась на 3,8% - до 626 тысяч тонн.

При этом частные нефтедобывающие компании Украины нарастили объем добычи на 7,6% - до 80,2 тысячи тонн. Наибольшие показатели роста добычи продемонстрировали следующие компании: "Укрнефтебуриння" (добыча - 10,2 тысячи тонн), "Нефтегазопромышленная геология" (294 тонн) и "ЭСК "Эско-Пичнич" (16,5 тысячи тонн).

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 4,2% – до 2,098 миллиона тонн.