Нефть снова дешевеет за счет роста запасов в США

Brent подешевела до $78,19 за баррель, WTI - до $71,11 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 8:23 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 78,19 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 71,11 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным API, за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США выросли на 4,854 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 763 тысячи баррелей. В предыдущую неделю показатель снизился на 1,85 миллиона баррелей, по данным той же организации.

"Между тем запасы бензина снизились на 3,4 миллиона баррелей (против ожиданий снижения на 1,42 миллиона), дистиллятов - на 768 тысяч баррелей (ожидали снижения запасов на 2,2 миллиона баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 62 тысячи баррелей", - подчеркивает издание.

Официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США, будут опубликованы позднее в среду. "Мы ожидаем, что данные минэнерго дадут "медвежий" стимул ценам, учитывая рост числа буровых установок и уровня добычи в США", - цитирует агентство Reuters аналитиков сингапурской брокерской компании Phillip Futures.