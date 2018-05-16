Кабмин назначил госсекретаря Минэнергоугля

Госсекретарем стал Максим Немчинов, который ранее занимался вопросами угольной отрасли и участвовал в конкурсе на должность члена НКРЭКУ.

Кабинет министров назначил государственным секретарём Министерства энергетики и угольной промышленности экс-сотрудника министерства Максима Немчинова.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко.

«Немчинова назначили госсекретарем Минэнергоугля», - сказал вице-премьер.

Справка УНИАН. Максим Немчинов ранее работал в Минэнергоугля и занимался вопросами угольной отрасли, также он участвовал в конкурсе на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Он не попал в первую десятку претендентов (из которой выбираются будущие члены регулятора), набрав 159 из 200 баллов (11 место).

Согласно закону «О центральных органах исполнительной власти», госсекретарь организовывает работу аппарата министерства, готовит и подает министру для утверждения планы работы ведомства, отчитывается за их выполнение, утверждает смету и штатное расписание, принимает и увольняет сотрудников аппарата министерства. Госсекретари назначаются на 5 лет с правом повторного назначения.