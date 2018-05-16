Британская Cadogan Petroleum остановила добычу газа на украинском месторождении

Рассматриваются все возможные варианты решения ситуации, включая подачу судебного иска.

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum вынуждена остановить добычу на Черемховско-Ступковском месторождении из-за непродления спецразрешения Государственной службой геологии и недр Украины.

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Согласно сообщению компании на сайте Лондонской фондовой биржи, спецразрешение должно было быть продлено до 14 мая этого года.

Отмечается, что владеющая лицензией на данное месторождение компания "Захидгазинвест" считает, что Госгеонедр действовала без соблюдения законодательства, поэтому предприятие оценивает все возможные варианты решения ситуации, включая подачу судебного иска.

Справка УНИАН. Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже. Основная добыча этой разведочно-добывающей компании сосредоточена на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе Украины - в Карпатах.