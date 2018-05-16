Энергоблоки ТЭС "Центрэнерго" работают исключительно на газовом угле

Сегодня компания имеет две "гибридные" теплоэлектростанции, одни блоки которых могут сжигать газовый уголь, а другие - антрацит.

Энергоблоки тепловых электростанций одной из крупнейших генерирующих компаний "Центрэнерго", в результате успешного переоборудования с работы на импортном антраците на добываемый в Украине уголь газовых марок, сегодня работают исключительно топливе марки "Г".

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Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Коземко во время инвестиционного форума в Киеве.

"На сегодня наша компания работает в энергосистеме Украины исключительно на газовой группе угля", - сказал он.

По словам Коземко, этого удалось достичь благодаря переоборудованию в 2016-2017 годах первого и пятого энергоблоков Змиевской ТЭС и четвертого Трипольской станции.

"На сегодня компания получила второе дыхание. Компания имеет две электростанции, я называю их "гибридными", потому что эти станции могут сжигать разные марки угля, которые резко отличаются друг от друга – уголь марки "Г" (газовая группа) и марки "А" (антрацитовая группа)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после потери Украиной из-за боевых действий на Донбассе контроля над добычей собственного угля антрацитовой группы, тепловая генерация начала испытывать дефицит этого вида топлива. В 2016-2017 годах энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". В частности, госкомпания "Центрэнерго" переоборудовала три блока, а ДТЭК переоборудовал два блока Приднепровской ТЭС и рассматривает возможность перевода других блоков этой станции, а также Криворожской ТЭС.

В начале апреля сообщалось, что "Центрэнерго" планирует в этом году перевести на газовый уголь еще три блока - третий блок Трипольской ТЭС, а также первый и шестой блоки Змиевской ТЭС.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций "Центрэнерго" принадлежат государству.