Турция заявила о снижении поставок российского газа

Россия поставляет Турции 27-28 млн кубометров газа в день, в то время как контракт предусматривает 42 млн.

Об этом заявил министр энергетики Турции Танер Йылдыз, сообщает Reuters.

"Это, конечно, не очень хорошая вещь, это не является чем-то постоянным. Мы должны вернуться к условиям контракта", - отметил он во время конференции по вопросам энергетики.

"Мы не хотим быть частью украинской проблемы", - добавил Йылдыз.

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