RAB-тариф прямо влияет на цену приватизации облэнерго - Нефьодов

По словам первого замминистра, сегодня все еще нет кворума НКРЭКУ, что усложняет перевод предприятий (облэнерго) на RAB-регулирование.

Решение вопроса с внедрением RAB-регулирования позволит повысить в ходе приватизации цену пакетов пяти облэнерго, что вошли в список объектов для приватизации, утвержденный Кабинетом министров на заседании 10 мая. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

«Внедрение РАБ-тарифов – это сегодня некий «знак вопроса», и нужно понимать: чем больше таких «знаков вопроса» мы снимаем, тем выше будет сформированная в ходе приватизации цена объекта (облэнерго)», - подчеркнул Максим Нефьодов.

По словам первого замминистра, сегодня все еще нет кворума НКРЭКУ (Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг), что усложняет перевод предприятий (облэнерго) на RAB-регулирование. «Нет кворума НКРЭКУ, которая должна утверждатьRAB-тарифы облэнерго», - отметил Максим Нефьодов.

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Напомним, с конца марта 2018 и на сегодняшний день в состав комиссии НКРЭКУ входят лишь два члена, тогда как для кворума (принятия решений) нужны минимум четыре. Такая ситуация усложняет регулирование энергетического рынка и делает невозможным переход на RAB-тарифы ряда облэнерго, которые уже подали все документы для этого. Как ранее сообщалось, с 1 апреля на RAB-тарифы планировали перейти 4 компании: "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года. В январе 2018 года постановление было опубликовано, что открывает возможность для перехода облэнерго на эту систему.

Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе. При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три года, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.