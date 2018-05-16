«Газпром» увеличил поставки газа на Донбасс, но уже не выставляет за него счета «Нафтогазу»

В «Нафтогазе» отметили, что объем данных поставок контролирует только «Газпром», а значит, имеет возможность списать на это любые средства.

Российский газовый монополист «Газпром» увеличил поставки газа на временно оккупированные территории Донбасса, но уже не выставляет за него счета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Газпром» прекратил посылать нам счета за поставки газа на неподконтрольные территории, но объемы поставок газа увеличил и отражает их в своей отчетности. На поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей можно списать любые средства. С российской стороны поставки контролирует только сам «Газпром», с украинской – никто», - сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» уверены, что из-за подобных действий «Газпром» нельзя считать коммерческой компанией.

«Очень любим слушать немецких коллег, которые рассказывают нам, что «Газпром» - это коммерческая компания. Ага, коммерческая, но с политнагрузкой», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» требовал от «Нафтогаза» 1,3 млрд долл. за газ, который был поставлен на временно оккупированные территории Донбасса.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор «Газпрома» и «Нафтогаза», указал, что «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до восстановления контроля над ними.

В начале мая этого года «Газпром» сообщил об увеличении поставок газа в оккупированные районы Донбасса в первом квартале этого года до 1,2 млрд куб. м против 1,1 млрд куб. м за аналогичный период прошлого года.