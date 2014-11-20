Реверс газа из Европы сдерживается недостатком транзитных мощностей - Eustream

Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream по результатам процедуры Open Season, в ходе которой компания принимала заявки на использование дополнительных мощностей линии «Вояны-Ужгород», констатирует значительный спрос на поставки «голубого топлива» в Украину, ограничивающийся техническими возможностями существующего газопровода.

Как отмечают в словацкой компании, интерес поставщиков существенно превысил предложенные мощности.

Предложенные дополнительные мощности газопровода Словакия-Украина в 4,5 млн кубометров газа в сутки были зарезервированы компаниями до конца 2019 года.

В настоящее время, по данным Eustream, мощность газопровода «Вояны-Ужгород» достигает 11,5 млрд кубометров в год, или 31,5 млн куб. м в сутки.

«Мощность была увеличена из-за технических мер с украинской стороны», - говорится в сообщении словацкого оператора.

Читайте такжеНовый газопровод из Польши в Украину построят не раньше 2017 года - «Нафтогаз»Как сообщал УНИАН, суточные поставки природного газа из Словакии в Украину 18 ноября достигли очередного исторического максимума в 31,2 млн кубометров.

С 16 августа 2014 года открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от российского газового монополиста - «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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