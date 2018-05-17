Суд заблокировал конкурс по отбору членов НКРЭКУ

Конкурсная комиссия намерена подать апелляционную жалобу на решение суда.

Окружной административный суда Киева заблокировал конкурс на должности двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Конкурсной комиссии, эксперт в сфере энергетики Светлана Голикова.

«Конкурс на 2 должности членов НКРЭКУ приостановлен постановлением Окружного административного суда Киева (дело № 826/7309/18, судья Шевченко) от 14 мая по ходатайству А. Гудаченко», - написала она, не уточнив, кто такой Гудаченко.

Также она добавила, что Конкурсная комиссия намерена подать апелляционную жалобу на решение суда.

Ранее кандидатура Гудаченко была отклонена комиссией для участия в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услугу, утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора.

В данном судебном решении речь идет о конкурсе еще на две должности членов НКРЭКУ, полномочия которых должны завершиться в мае этого года.

18 апреля 2018 года Конкурсная комиссия не допустила Вовка к участию в конкурсе. Согласно информации, предоставленной комиссии самим Вовком, конкурсант имеет всего лишь 2,8 года стажа в сфере энергетики (закон требует минимум 5 лет). Это время он работал в должности главы НКРЭКУ.

Согласно плану ротации членов НКРЭКУ, срок полномочий Вовка истекает в мае этого года.