В Мариуполь прибыло судно с углем из Австралии
00:59, 21 ноября 2014Энергетика
0
В Мариуполь доставлено 36 тысяч тонн коксующегося угля из Австралии.
В Мариуполь прибыло судно с углем из Австралии / mariupol.tv
Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.
"Балкер "Hebei Tangshan" (флаг Китай) доставил в Мариуполь из Австралии 36 тысяч тонн коксующегося угля марки "тамур" для местных металлургических комбинатов. Экспедитором груза выступила компания "Метинвест Шиппинг", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраина в октябре сократила потребление газа на 27%, угля - почти на 35%
Также сообщается, что "Hebei Tangshan" с австралийским углем стал крупнейшим сухогрузом, когда-либо заходившим в Мариупольский порт. Длина судна составляет 235 м, ширина - 35 м, дедвейт - 92,5 тыс. т.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter