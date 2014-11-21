В Мариуполь прибыло судно с углем из Австралии

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

"Балкер "Hebei Tangshan" (флаг Китай) доставил в Мариуполь из Австралии 36 тысяч тонн коксующегося угля марки "тамур" для местных металлургических комбинатов. Экспедитором груза выступила компания "Метинвест Шиппинг", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что "Hebei Tangshan" с австралийским углем стал крупнейшим сухогрузом, когда-либо заходившим в Мариупольский порт. Длина судна составляет 235 м, ширина - 35 м, дедвейт - 92,5 тыс. т.