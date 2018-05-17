В ЕК заверили, что пытаются сохранить интересы Украины по транзиту газа в случае строительства «Северного потока-2»

В Еврокомиссии отметили, что Украине для сохранения транзитного потенциала необходимо провести анбандлинг «Нафтогаза» и привлечь инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

Европейская комиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа в случае строительства Россией газопровода «Северный поток-2».

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Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины Генерального директората по делам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС Петер Вагнер на пресс-конференции в Киеве.

«Европейская комиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа. Тут я хочу отметить - для того, чтобы Украина была эффективной транзитной страной, ей необходимо развивать инфраструктуру. Это вопрос анбандлинга (разделения «Нафтогаза» на трейдерскую и транзитную составляющие - УНИАН) и инвестиций в инфраструктуру», - сказала он.

По словам Вагнера, Еврокомиссия донесла до стран-членов Совета Европы позицию о необходимости регулирования «Северного потока-2» по европейским правилам, однако дискуссии по этому вопросу продолжаются.

«Мы уже сообщили странам-членам Совета Европы, что проект «Северный поток-2» должен быть реализован согласно европейским правилам. Дискуссия о том, поддерживают ли страны такой подход, пока еще в процессе. Мы должны понять, какие полномочия нам дадут страны-члены Совета», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в Москве заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.