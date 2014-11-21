Нефть дорожает за счет статистики США и надежды на ОПЕК

Цены на нефть растут за счет хороших экономических показателей США и ожиданий, что ОПЕК решит снизить добычу на совещании 27 ноября.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,28 до $79,61 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,49 до $76,34 за баррель. Ранее в пятницу Brent подорожала до $80, прибавив более $1 в четверг, сообщает Рейтер.

Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес пообещал, что страна снизит добычу нефти, если ОПЕК договорится о сокращении добычи на совещании в будущий четверг. Венесуэла, Ливия и Эквадор ранее призывали коллег по картелю договориться о снижении производства, чтобы остановить падение цен.

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"За последние сутки появилось множество слухов о том, какое решение может принять ОПЕК на предстоящем совещании", - сказал управляющий директор IHS Виктор Шум, добавив, что эти слухи стали причиной роста цен, но странам ОПЕК будет нелегко договориться о снижении добычи.

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Вырасти ценам также помогла вышедшая в четверг экономическая статистика США: индекс деловой активности поднялся до максимального уровня за 21 год, а продажи жилья на вторичном рынке достигли высшего показателя с сентября 2013 года.

Между Ираном и Западом сохраняются существенные разногласия по поводу ядерной программы Ирана, поэтому крайний срок достижения соглашения может быть перенесен с 24 ноября на март, сообщили источники, близкие к переговорам.

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