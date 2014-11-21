На нефтяной платформе в Мексиканском заливе снова взрыв: 1 человек погиб, 3 ранены

09:19, 21 ноября 2014
Энергетика
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Платформа принадлежит компании Fieldwood Energy, причины произошедшего выясняются.

Взрыв произошел на нефтяной платформе в Мексиканском заливе / Фото УНИАН

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ABC News.

По данным американского бюро по вопросам безопасности и экологического контроля, взрыв произошел на платформе, принадлежащей компании Fieldwood Energy и расположенной в 19 км от побережья Нового Орлеана (штат Луизиана).

Читайте такжеСуд США признал ВР виновной в утечке нефти в Мексиканском заливеКак сообщается, трое пострадавших госпитализированы. В момент взрыва работы на нефтяной платформе не велись. Сообщений о возможной утечке нефти не поступало.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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