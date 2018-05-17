Кабмин хочет списать долги за свет оккупированного Донбасса и госшахт

На сегодня уровень долгов потребителей за электроэнергию составляет 30,4 миллиарда гривень, из них на долги госшахт приходится 13,5 миллиарда гривень.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии", которым предлагается списать долги государственных угольных шахт, а также потребителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Виктория Войцицкая, соответствующий законопроект №8253, разработанный Министерством энергетики и угольной промышленности, был поддержан профильным парламентским комитетом.

Согласно статье 4 законопроекта, списанию подлежат следующие задолженности:

- долги государственных угольных предприятий перед поставщиком электроэнергии (ГП "Региональные электрические сети");

- долги упомянутого поставщика перед оптовым поставщиком – госпредприятием "Энергорынок";

- долги "Энергорынка" перед производителем электроэнергии на атомных станциях ("Энергоатомом").

Эта же статья обязывает "Энергорынок" провести списание долгов за электроэнергию для поставщиков, которые ведут свою деятельность на временно оккупированной территории, а также долгов "Луганскоблэнерго".

Согласно пояснительной записке, по состоянию на 1 февраля 2018 года долги поставщиков электроэнергии перед "Энергорынком" составили 29,8 миллиарда гривень, а долги "Энергорынка" перед генерирующими компаниями – 28,1 миллиарда гривень. Наибольшая доля долгов – это задолженность компании "Региональные электрические сети", она составляет 11,4 миллиарда гривень (38%).

Также законопроект предусматривает механизм взаимозачета долгов разных субъектов рынка.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что долги госшахт за электроэнергию достигли 13 миллиардов гривень.

По словам министра, принятие упомянутого законопроекта необходимо для запуска работы нового конкурентного рынка электроэнергии. Комментируя этот законопроект, министр финансов Александр Данилюк отмечал, что из окончательной версии законопроекта будут убраны пункты о погашении задолженности за счет бюджетных средств.

По данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, по состоянию на 1 апреля 2018 года, долги потребителей перед поставщиками (облэнерго) составляли 30,4 миллиарда гривень (среди которых, 13,5 миллиарда гривень – угольная отрасль, 5 миллиардов гривень – водоканалы, 5,5 миллиарда гривень – население), долги поставщиков перед "Энергорынком" достигли 30,1 миллиарда гривень (11,6 миллиарда гривень – "Региональные электрические сети", 5,3 миллиарда гривень – "Донецкоблэнерго", 2,5 миллиарда гривень – "Луганское энергетическое объединение", 1,6 миллиарда гривень – "Луганскоблэнерго"). Долги "Энергорынка" перед генерацией составили 27,3 миллиарда гривень, при этом наибольшие долги перед "Энергоатомом" (12,3 миллиарда гривень).