МВФ настаивает - цены на газ в Украине должны стать рыночными

При этом в Фонде отметили, что уязвимые слои населения должны быть защищены.

Цены на газ в Украине должны регулироваться рынком, а наиболее уязвимые слои населения нужно защитить с помощью действующей системы субсидий.

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Об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"По вопросу газа - цены на газ для домохозяйств в Украине не менялись два года, несмотря на значительный рост международных цен. Это приводит к "скрытым" субсидиям, которые являются регрессивными и приносят непропорциональную выгоду крупнейшим потребителям. Мы считаем важным, чтобы цены на газ определялись рынком в соответствии с реформами, которые были имплементированы в 2016 году", - сказал он.

При этом Райс отметил, что уязвимые слои населения должны быть защищены.

"Вместе с этим, мы также чувствуем, что низкодоходные и уязвимые домохозяйства должны быть полностью защищены от роста цен на газ с помощью действующей системы поддержки (субсидий - УНИАН)", - подчеркнул представитель Фонда.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, в 2016 году приняло постановление, выравнивающее цены на газ для всех категорий населения, приводя их к рыночному уровню. Также постановление предусматривало механизм автоматического пересмотра цен раз в полгода для приведения цен к рыночным.

"Мы установили предельную рыночную цену на газ для того, чтобы уничтожить коррупцию. Ни для кого не секрет, что государственный газ по в три-четыре раза заниженной цене ранее скупался дельцами, в том числе теми, которые присутствуют в парламенте, и даже теми, кто, возможно, блокирует трибуну, и перепродавался в два-три раза дороже. Подтверждения этому есть", - отмечал премьер.

Однако ни одного пересмотра цен с того времени не произошло, а цены на газ для населения сейчас значительно ниже рыночных.

Правительство в марте приняло решение продлить спецобязательства для "Нафтогаза", предусматривающее продажу газа населению по действующей цене, до 1 июня. На прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности продления спецобязательств на период после 1 июня.