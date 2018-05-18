США намерены остановить строительство газопровода "Северный поток-2"

В Госдепе США также высказались о возможности введения санкций против фирм и стран, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2".

США, несмотря на посреднические усилия Германии, намерены остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила уполномоченная Госдепартамента США по вопросам энергетики Сандра Ауткерк, передает dw.com.

"Мы задействуем для этого всю мощь убеждения. Мы будем рады, если проект не будет реализован", - заявила Ауткерк.

"Северный поток-2" - плохая вещь для Украины и для Европы", - сказала она, пояснив, что открытие нового газопровода сделает восточноевропейские страны еще более зависимыми от российского газа.

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По поводу согласованного Германией и Россией компромисса о том, что часть газа будет и впредь поставляться через территорию Украины, Ауткерк заявила, что "гарантии России ненадежны", к тому же Балтийское море, по ее словам, является стратегически важным регионом в военном отношении.

Сандра Ауткерк напомнила, что в прошлом Россия в конфликте с Украиной уже временно прекращала поставки газа, в результате чего страдали восточноевропейские страны.

Представитель Госдепа США также высказалась о возможности введения санкций против фирм и стран, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Она сказала, что США делают ставку на силу убеждения. При этом она отметила, что ее страна еще в 2017 году создала условия для введения санкций против участников нового газопровода.

Ауткерк отвергла мнение о том, что США стремятся остановить данный проект только потому, что сами хотят продавать в Европе сжиженный газ. По ее словам, позиция Вашингтона обусловлена исключительно энергетическими и геополитическими соображениями.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

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Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

3 мая в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2". На участке площадью в 6 гектаров обустраивают фундамент для газоприемной станции и служебных зданий. 15 мая планируется начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе.

10 апреля Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" не должна лишить Украину статуса транзитера российского газа в Европу. По словам канцлера, строительство "Северного потока-2" невозможно без анализа того, какие последствия может иметь этот проект для транзита газа через Украину. Меркель подчеркнула, что необходимо учитывать предостережение Украины и найти компромиссное решение.