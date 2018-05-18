Некоторые хотят надеть мне это на голову: Гройсман думает, как выполнить требование МВФ о повышении цен на газ

По словам премьера, решение о резком повышении цен на газ может быть использовано для дискредитации правительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство думает над тем, как выполнить требование Международного валютного фонда о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню и одновременно учесть платежеспособность населения.

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Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

«Да, эти обязательства (о приведении цен на газ к рыночному уровню) есть, и я вам сказал о том, что мы думаем, как выйти из этой ситуации», - сказал премьер.

Он отметил, что решение о резком повышении цен на газ может быть использовано для дискредитации правительства.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход», - сказал премьер.

При этом он отметил, что курс правительства на энергонезависимость в будущем позволит избежать постоянного повышения цен из-за привязки к импортному паритету.

«Действительно, это обязательства Украины, чтобы выровнять импортный паритет, но мой курс, как премьер-министра, лежит в том, чтобы сделать Украину энергонезависмой страной, чтобы мы не покупали газ за границей. Я вам хочу сказать, что в этом году государственная компания «Укргазвыдобування» добудет рекордные более 16 млрд куб. м газа», - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 мая, в Международном валютном фонде очередной раз заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.

Правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, в 2016 году приняло постановление, выравнивающее цены на газ для всех категорий населения, приводя их к рыночному уровню. Также постановление предусматривало механизм автоматического пересмотра цен раз в полгода для приведения цен к рыночным.

Однако ни одного пересмотра цен с того времени не произошло, а цены на газ для населения сейчас значительно ниже рыночных.

Правительство в марте приняло решение продлить спецобязательства для «Нафтогаза Украины», предусматривающее продажу газа населению по действующей цене, до 1 июня.

В начале мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности продления спецобязательств на период после 1 июня.