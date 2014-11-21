Россия ищет возможность снижения добычи нефти для поддержания цен

Россия обсуждает возможность снижения собственной добычи для поддержания мировых цен на нефть, но окончательного решения пока нет, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА "Новости".

Читайте такжеРоссия не сможет поднять цены на нефть, снизив ее добычу"Этот вопрос требует тщательной проработки. На сегодняшний день такого решения нет. У нас очень сильно зависит бюджет от поступлений от нефтяной отрасли. У нас не такие технологии, как в Саудовской Аравии, чтобы быстро снизить добычу или нарастить, но в целом этот вопрос обсуждаем, мы работаем внутри правительства с точки зрения целесообразности таких методов", — заявил он, отвечая на вопрос, готова ли Россия снизить добычу для поддержания мировых цен на нефть.

Мировые цены на нефть снижались в последние несколько месяцев, достигая 4-летних минимумов. На 27 ноября в Вене запланирована министерская встреча ОПЕК, где страны картеля решат, пойдут ли они на сокращение добычи на фоне ухудшения прогнозов по потреблению нефти в мире, существенного увеличения добычи в США, а также значительного снижения цен на нефть.

Россия, с 1998 года являющаяся наблюдателем в ОПЕК и участвующая в сессиях Конференции организации, а также в совещаниях экспертов и других мероприятиях ОПЕК, на встречу в Вену не поедет.