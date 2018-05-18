Трибунал в Гааге провел слушания по иску "Нафтогаза" к России

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что слушания по суммам убытков пройдет после определения ответственности России за аннексию Крыма.

Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге провел слушания по иску национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" против России, в котором украинская компания требует возместить ему около 8 миллиардов долларов убытков из-за потери активов в результате аннексии Крыма в 2014 году.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"17 мая в Гааге завершились устные слушания по делу по иску семи компаний группы "Нафтогаз" против Российской Федерации о нарушении РФ своих обязательств по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что вопрос о сумме убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом позже - на второй стадии изучения дела, после вынесения решения об ответственности России.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В середине января 2017 года "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний.

15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал иск против России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 миллиардов долларов.