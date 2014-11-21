Цена нефти уже поднялась выше отметки $80 за баррель

К середине мировых торгов пятницы, 21 ноября, стоимость нефти сорта Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с 13 ноября, передает ТАСС.

По состоянию на 14:00 мск, котировки выросли на 1,6% до $80,6 за баррель.

Читайте такжеВ ОПЕК заявили о возможном снижении добычи нефтиКотировки растут в преддверии встречи министров стран-участниц ОПЕК, которая пройдет 27 ноября в Вене. На встрече может быть рассмотрен вопрос о сокращении добычи. Но среди министров нет единого мнения. Саудовская Аравия с октября снижает цены по азиатским контрактам. На этом фоне глава МИД Венесуэлы Рафаэль Рамирес объявил, что страна подготовила предложения по предотвращению дальнейшего снижения цен и вынесет их на сессию ОПЕК.

Постоянным сторонником сокращения поставок и поддержки котировок выступает и Иран.

Кроме того, сегодня глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о том, что правительство РФ прорабатывает возможность снижения добычи нефти для поддержания ее цены. Министр уточнил, что пока такое решение не принято.

С июня стоимость барреля нефти сорта Brent обвалилась примерно на 30%. Основная причина заключается в росте добычи нефти в США и объема поставок сырья из Саудовской Аравии на мировой рынок.

При этом EIA снизило прогноз цены на Brent в 2015 году со $101,67 за баррель до $83,42, а Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение потребления нефти в первом квартале 2015 года примерно на 1% до 92,6 млн баррелей в день. При этом, по мнению МЭА, текущая ситуация усиливает давление на ОПЕК, поэтому организации все труднее будет отказаться от снижения квот на добычу.