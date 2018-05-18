На украинских АЗС продолжают расти цены на топливо

Рост цен на украинских заправках происходит на фоне увеличения стоимости сырой нефти на мировом рынке.

Сети заправочных станций, которые работают под брендами OKKO и SOCAR, подняли цены на бензин и дизтопливо на 40-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на АЗС крупных розничных сетей OKKO и SOCAR топливо подорожало на 50 копеек за литр и 40 копеек за литр, соответственно.

Так, на ОККО установились следующие цены: А-92 – 30,99 гривни, А-95 – 31,99 гривни, А-95 Премиум – 32,99 гривни, ДТ – 29,49 гривни и ДТ Премиум – 30,49 гривни. В сети SOCAR цены на все виды топлива на 10 копеек за литр ниже.

Кроме того, рост цен на бензины и ДТ на 5-15 копеек за литр наблюдался в таких сетях как BVS и "Катрал Оил".

Таким образом, по состоянию на 18 мая средняя розничная стоимость бензинов и ДТ выросла до уровня: А-92 – 28,2 гривни за литр, А-95 – 29,16 гривни за литр, А-95 Премиум – 30,37 гривни за литр, ДТ – 27 гривень за литр и ДТ Премиум – 28,8 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, на фоне решения США о выходе из ядерного соглашения по Ирану (8 мая) с 11 мая наблюдается неизменный рост цен на мировом рынке нефти. Это влечет увеличение цен на топливном рынке Украины, который на 80% зависит от импорта.