Новым маршрутом импорта газа из Румынии в Украину заинтересовались 11 компаний

По данным «Укртрансгаза», спрос на транспортировку газа в Украину из Румынии по Трансбалканскому трубопроводу вдвое превысил предложенные мощности.

Заинтересованность в транспортировке природного газа по направлению Румыния-Украина на общую мощность до 10 млрд куб. м. в год, что вдвое превышает предложенные мощности, выразили 11 ведущих европейских и украинских газовых трейдеров.

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Об этом сообщает пресс-служба оператора отечественной газотранспортной системы компании «Укртрансгаз» со ссылкой на проведенную оценку необязывающего спроса участников рынка природного газа Украины и соседних стран на гарантированные мощности по трубопроводу Транзит-1 в направлении транспортировки Румыния-Украина.

Отмечается, что согласно исследованию, к 2023 году рыночный спрос превысит максимальную годовую мощность в 2 раза, а в период с 2020 по 2030 год - в 1,6 раза.

«Такой уровень заинтересованности ведущих игроков рынка природного газа Украины и ЕС является мощным сигналом для региональных операторов ГТС о необходимости реализации проекта по обеспечению возможности двусторонней транспортировки природного газа по Трансбалканскому трубопроводу», - сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, который сегодня используется для транспортировки природного газа из России в Болгарию, причем долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода «Газпромом» на территории Румынии завершился в 2016 году, что предполагает приведения правил использования этой инфраструктуры к требованиям европейского законодательства, в том числе и в части обеспечения свободного доступа участников рынка к этому газопровода.

Вместе с тем, 10-летний план развития оператора ГТС Румынии компании SNTGN Transgaz SA включает проект соединения национальной газотранспортной системы и румынских оффшорных месторождений газа с трубопроводом Транзит-1.

«Операторы ГТС Румынии и Украины также договорились о реконструкции газоизмерительной станции «Исакча-1», что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двустороннего потока газа в этой точке соединения систем. Соответственно, Трансбалканский трубопровод является перспективным альтернативным источником поступления природного газа в Украину, особенно, если учесть ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, наличие LNG терминалов в Греции и Турции и перспективы роста добычи природного газа на шельфе Черного моря в Румынии», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в качестве следующих шагов «Укртрансгаз» планирует разработать проект необходимых технических мероприятий и провести обязывающую процедуру предварительного распределения мощностей Open Season.

«Новые мощности для импорта газа в Украину по этому направлению должны быть доступны участникам рынка с начала 2020 года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Укртрансгазе» сообщали, что Украина, после окончания действующего контракта на транзит газа с российским «Газпромом» может дополнительно загрузить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии.

Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Для сохранения уровня транзита Украина сегодня ищет компанию-партнера по управлению ГТС. В конце февраля президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, минимальный объем транзита газа должен составлять 50 млрд куб. м в год. Такой уровень позволит сделать транзитный бизнес прибыльным и окупить расходы на поддержание ГТС.