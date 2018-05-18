Путин заявил, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока - 2" не прекратится

Путин обсудил «Северный поток-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает остановку транзита газа через Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Сочи.

По словам Путина, на переговорах обсуждались инфраструктурные проекты, в том числе «Северный поток-2».

«Мы всегда относились к этому проекту исключительно как к экономическому, как к проекту, которым занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов », - заверил Путин.

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«Хотел бы сказать, что после запуска «Северного потока-2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом», - подчеркнул он.

Как сказал Путин, поставки будут продолжены, если они «окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

3 мая в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2". На участке площадью в 6 гектаров обустраивают фундамент для газоприемной станции и служебных зданий. 15 мая планируется начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе.

10 апреля Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» не должна лишить Украину статуса транзитера российского газа в Европу. По словам канцлера, строительство «Северного потока-2» невозможно без анализа того, какие последствия может иметь этот проект для транзита газа через Украину. Меркель подчеркнула, что необходимо учитывать предостережение Украины и найти компромиссное решение.