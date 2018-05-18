Новый состав НКРЭКУ будет действительно независимым - эксперт

По словам эксперта, крайне важно на данный момент завершить процесс отбора, чтобы новый состав Комиссии смог продолжить работу по имплементации реформ в энергосекторе.

Работа номинационной комиссии по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), была прозрачной и открытой. Это означает, что состав Регулятора будет действительно независимым. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

«Сам процесс, я считаю, это реально большой шаг в сторону прозрачности. Мы видели, что процесс был публичным, что члены номинационной комиссии действительно имеют репутацию, к ним у рынка есть доверие как к организации. Есть вопросы по отдельным людям, но в принципе это действительно профессионалы, которые способны, первое, составить критерии отбора, и второе, отобрать. Поэтому да, я думаю, что новый состав НКРЕ действительно будет независимым. И, возможно, будет работать более эффективно и принимать более обоснованные решения».

По словам эксперта, крайне важно на данный момент завершить процесс отбора, чтобы новый состав Комиссии смог продолжить работу по имплементации реформ в энергосекторе.

Читайте такжеСуд заблокировал конкурс по отбору членов НКРЭКУ

«Те реформы, которые были проголосованы еще год назад, их нужно срочно все имплементировать, потому что фактически до запуска новой модели энергорынка остался только год. И промедление сейчас, конечно, очень нежелательно. Я очень надеюсь, что их компетенция, тех пяти достойных человек, которые будут отобраны президентом, хватит для того, чтобы очень быстро и очень эффективно сделать все, чтобы те недочеты, которые появились в том числе в последние полгода, пока регулятор вообще не работал или работал в таком полумертвом режиме, чтобы это все догнать и перегнать. Потому что времени очень мало», - сказал он.

Как отметил Александр Паращий, первоочередными задачами для нового состава НКРЭКУ, являются подготовка реформы оптового рынка электроэнергии, запуск объектов зеленой энергетики, которые постоянно требует получения лицензий, а также вопросы РАБ-регулирования облэнерго.

Напомним, Номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ на заседании 14 мая утвердила перечень из 10 кандидатов для передачи президенту Украины на рассмотрение.

В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный, Дмитрий Олефир.