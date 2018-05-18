Меркель о Северном потоке-2: "нужно подумать" об Украине

Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою активную роль и оказывать содействие, заверила она.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости подумать над гарантиями для транзита газа через Украину после реализации проекта "Северный поток-2".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Сочи.

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, и наш министр экономики вел переговоры на этой неделе: и после строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", - подчеркнула Меркель.

"Мы тоже рассматриваем "Северный поток-2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи", - добавила канцлер Германии.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток-2" в обход Украины предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в Москве заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода "Северный поток-2".

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили.