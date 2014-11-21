Российский "Лукойл" заложил в бюджет цену на нефть в $70 и $80

По его словам, при сценарии $80 за баррель компания рассчитывает на получение свободного денежного потока в размере $1 млрд, сообщает Прайм.

Как ожидается, добыча «Лукойла» в РФ в 2015 году составит 85 млн тонн, а с учетом западных активов - 102 млн тонн.

Вместе с тем бюджет компании на 2014 год составлен с инвестициями на $14 млрд, указал Алекперов. "Исходя из ситуации на нефтяном рынке и внутри страны совет директоров принял решение о переносе на март принятия трехлетнего бюджета и стратегии на ближайшие десять лет", - сказал Алекперов.

Дивиденды «Лукойла» по итогам 2014 года будут на уровне предыдущего года, отметил глава компании. "Это дает акционерам ощущение финансовой устойчивости компании и ее развития", - сказал он.

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Говоря о планах компании, Алекперов отметил, что «Лукойл» планирует в 2015 году полностью получить компенсацию за иракское месторождение Западная Курна-2 в объеме $5 млрд. Он добавил, что компания "получила подтверждение на возможность опережающей компенсации по затратам, понесенным «Лукойлом» по проекту "Западная Курна-2".

"Мы рассчитываем в течение календарного года полностью компенсировать затраты", - заявил он.

Вместе с тем компания намерена войти в проект Shevron в Нигерии. "Мы считаем это месторождение перспективным, по проекту ведется геологоразведка", - сказал Алекперов.

По словам Алекперова, «Лукойл» готовится к участию в тендерах в Мексике. "Готовимся к тендерам, инвесторам будет предложено 169 блоков", - сказал он.

Глава «Лукойла» добавил, что тендеры будут проведены с февраля по октябрь 2015 года. Алекперов рассказал журналистам, что недавно посетил Мексику и провел там переговоры.

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Компания планирует завершить в 2015 году программу модернизации принадлежащих компании НПЗ в Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде, также сообщил глава «Лукойла».

Вместе с тем он отметил, что компании придется частично ограничить объемы бурения в Западной Сибири и урезать инвестиции на инфраструктурные проекты. По словам Алекперова, новых активов это не будет касаться - здесь все работы по бурению продолжатся.