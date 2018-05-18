Юрий Недашковский: Строительство ЦХОЯТ и все мероприятия, которые с ним связанны, финансово обеспечены

«Это касается не только объекта ЦХОЯТ; это комплексы по переработке радиоактивных отходов, комплексы по принятию высокоактивных остеклованных отходов отечественных АЭС, которые будут возвращены из РФ после переработки; другие знаковые объекты в зоне отчуждения. Все руководители назвали сроки ввода в эксплуатацию, и наш с вами объект должен быть введен в эксплуатацию 31 марта 2020 года», - отметил Ю. Недашковский.

Именно такой тезис озвучил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский во время второй в этом году встречи межведомственной группы и оперативного штаба «Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины», которая состоялась 17 мая 2018 года на строительной площадке ЦХОЯТ.

В совещании под председательством Юрия Недашковского приняли участие глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков и заместитель директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - государственный инспектор Александр Григораш, представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Анатолий Лазаренко и Анатолий Лейбзон, представители ПАО «Укрзализныця», генеральный директор Holtec Ukraine Сергей Тараканов, директор департамента регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Киевской областной государственной администрации Сергей Золін, глава Ивановской райадминистрации Максим Лисогор, представители Полесской райадминистрации и города Славутич, а также представители "Энергоатома" и подрядных строительных и проектных организаций.

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Открывая заседание Юрий Недашковский отметил, что все вопросы, касающиеся финансово-технологической составляющей реализации проекта – закрыты: «Мы информировали о том, что американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций OPIC обеспечила страхование политических рисков по обязательствам ГП «НАЭК «Энергоатом» по кредитной линии на сумму 250 млн долл. для финансирования всей программы строительства ЦХОЯТ. Согласно механизма кредитования, Bank of America/Merrill Lynch уже организовал размещение облигаций с фиксированной ставкой на фондовом рынке США. В феврале все транзакции по этому вопросу были закрыты, а все облигации размещении на фондовом рынке США». Он также разъяснил, что на специально открытые счета "Энергоатома" уже поступила часть средств, которая соответствует лимитам финансирования. «Таким образом, строительство и все мероприятия, с ним связанные, финансово обеспечены», - подчеркнул президент Энергоатома.

Обсуждая социальные аспекты реализации проекта, было отмечено, что в этих вопросах имеется ряд нерешенных проблем. Энергоатом согласно отчетным данным уже освоил 880 млн грн., а 10% - то есть 88 млн грн, это те средства которые Компания зарезервировала и готова перечислить на объекты социального назначения для Полесского, Иванковского района и г. Славутич. Сейчас в Компании идет подготовка и доработка проекта двустороннего соглашения (договора) между Энергоатомом и Киевской областной государственной администрацией (КОДА), но и здесь есть некоторые преграды и коллизии.

Относительно хода строительных работ на площадке ЦХОЯТ было отмечено, что все работы на объекте, заказчиком которых является Энергоатом, выполняются по графику. Глава Holtec Ukraine Сергей Тараканов подтвердил, что первый комплект оборудования для ЦХОЯТ – оборудование перезавантажувального кластера уже едет в Украину и к концу мая ожидается прибытие груза на строительную площадку. Параллельно Энергоатом в полном объеме выполняет все модификации на ядерных установках. В настоящее время завершены все тендерные процедуры и законтрактовано основной объем оборудования, которое необходимо для модернизации трех атомных электростанций – Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

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Отдельный блок вопросов был посвящен развитию инфраструктуры комплекса Вектор и подведению подъездной железнодорожной колеи в ЦХОЯТ (суммарно около 80 км). В частности, "Энергоатом" совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) инициировал проведение большого межведомственного совещания в Кабинете Министров Украины под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона. В ходе совещания было принято решение относительно финансового, проектного и организационного обеспечения и ускорения строительства железнодорожного пути на участке Овруч – Вильча – Янов», которым занимается ПАО «Укрзализныця», что должно обеспечить синхронизацию сроков ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ параллельно со всей железнодорожной инфраструктурой.

Кроме того, были обсуждены проблемные вопросы по обеспечению электроснабжения ЦХОЯТ и проект модернизации подстанции «Вектор». Состояние реализации модернизации и реконструкции инфраструктурных объектов: мостовых переходов, автодорог для тяжелых и крупногабаритных грузов, без реконструкции и модернизации которых невозможно будет активными темпами вести строительство.

Также было отмечено, что с момента проведения первого заседания штаба – 1 февраля 2018 года – все организационные и финансовые мероприятия были выполнены в полном объеме. Энергоатом составил, согласовал со всеми инстанциями и утвердил график строительства и ввода в эксплуатацию пускового комплекса: установка первых контейнеров состоится 31 марта 2020 года.

В частности, комментируя этот вопрос Юрий Недашковский отметил, что во время мероприятий, посвященных 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и знаковой, по его мнению, совещания по вопросам усовершенствования государственной политики по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению и социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, Президент Украины Петр Порошенко очень четко дал понять, что берет под личный контроль сроки выполнения всех работ связанных с рекультивацией зоны отчуждения и возвращение ее к жизни. «Это касается не только объекта ЦХОЯТ; это комплексы по переработке радиоактивных отходов, комплексы по принятию высокоактивных остеклованных отходов отечественных АЭС, которые будут возвращены из РФ после переработки; другие знаковые объекты в зоне отчуждения. Все руководители назвали сроки ввода в эксплуатацию, и наш с вами объект должен быть введен в эксплуатацию 31 марта 2020 года», - отметил Ю. Недашковский.