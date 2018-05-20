На этой неделе более тысячи абонентов в Луганской области остались без света.

В Луганской области восстановили поврежденные объекты энергоснабжения.

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Об этом говорится в сообщении в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По информации ЛЭО (Луганского энергетического объединения - ред.), Поврежденные объекты энергоснабжения восстановлены", - говорится в сообщении.

В результате повреждения объектов энергоснабжения на этой неделе более тысячи абонентов оставались без света.