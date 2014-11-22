Коалиция хочет ограничить долю продавцов импортного газа до 30% - соглашение

Об этом говорится в парафированном коалиционном соглашении, опубликованном на сайте партии «Самопомич».

При этом в документе отсутствует конечная дата выполнения данного предложения, в отличие от первоначального документа, предложенного 29 октября партией «Блок Петра Порошенко. Тогда предлагалось достичь данной цели к 2018 году.

В конечной версии соглашения говорится о постепенном введении данной нормы, причем касаться она будет не только газа, но и всех остальных видов импортных энергетических ресурсов.

«Постепенное введение в действие требования о том, что годовой объем импорта природного газа, нефти/нефтепродуктов и угля в Украине из одного источника не может превышать 30%», - говорится в соглашении.

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Как отмечается в документе, Украина будет продолжать увеличение импорта газа из ЕС путем расширения технических возможностей поставок по направлению европейского газотранспортного коридора «Север-Юг».

Кроме того, парламентская коалиция ставит задачу по диверсификации поставок топлива для атомных электростанций и услуг на отдельных стадиях ядерно-топливного цикла.

Справка УНИАН. Украина, после прекращения «Газпромом» поставок газа, имеет три маршрута импорта «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Украина в год потребляет более 50 млрд куб. м природного газа, из которого около 20 млрд кубометров добывает сама.

В части обеспечения нефтепродуктами Украина на 80% зависит от импортного топлива, из которого более 50% поставляется из Беларуси.

Ядерное топливо для нужд атомных станций Украины, которые вырабатывают более 50% электроэнергии, поставляется из России. Лишь небольшая доля ядерного топлива поставляется по контракту с американско-японской компанией Westinghouse.

Также, по данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе. Поэтому страна купит у Российской Федерации в 2014 году 3,1 млн тонн энергетического угля и 0,5 млн тонн у ЮАР.