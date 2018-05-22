Хмельницкая АЭС подключила к сети первый энергоблок

Энергоблок подключен к сети после завершения ремонтных работ.

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", 22 мая подключила к сети энергоблок №1 после завершения ремонтных работ, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"22 мая 2018 года в 08:39 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения ремонтных работ. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 1004 МВт.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2018 года энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для проведения ремонтных работ.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.