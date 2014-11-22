России из-за роста военных расходов и санкций уже нужна нефть не дешевле $115

У России мало способов поддержать мировые цены на нефть: скважины замерзнут, если остановить добычу, а если снизить экспорт, нефть будет негде хранить, говорят аналитики.

Как пишет Reuters, накануне совещания ОПЕК Россия обсуждала с входящей в организацию Венесуэлой необходимость согласованных действий для поддержания мировых цен. Министр энергетики России Александр Новак и глава "Роснефти" Игорь Сечин 25 ноября посетят конференцию в Вене, где 27 ноября пройдет совещание ОПЕК.

Российский бюджет сверстан из расчета $100 за баррель, но как и в 2008 году, когда ОПЕК предложила Москве совместно снизить добычу, один из крупнейших в мире производитель нефти сегодня почти не способен ни повысить, ни сократить добычу.

"Ничего не изменилось", - сказал аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров, отметив, что Россия в отличие от, например, Китая, не построила новых нефтехранилищ.

"Российские скважины просто замерзнут, если их остановить", - добавил он.

Тем не менее, Москва, вероятно, попытается убедить других производителей остановить снижение мировых цен, упавших на треть с июня. Новак не уточнил, какие вопросы он будет обсуждать в Вене, а его представитель сообщила в четверг, что министр не будет участвовать в совещании ОПЕК.

Аналитики не уверены в исходе совещания: одни предсказывают сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, другие - что страны ОПЕК просто договорятся соблюдать действующее ограничение на добычу в 30 миллионов баррелей в сутки.

По мнению некоторых экспертов, для сбалансированного бюджета России нужна цена нефти не ниже $115 из-за роста социальных и военных расходов и ограниченного доступа на западные рынки капитала в связи с санкциями.

Читайте такжеРоссия не сможет поднять цены на нефть, снизив ее добычуЕсли добычу нефти невозможно сократить, России остается только снизить экспорт, составляющий 4 миллиона баррелей в сутки, но у Москвы нет достаточного объема резервуаров под длительное хранение добываемого сырья.

Трейдер крупной западной нефтяной компании скептически оценивает возможности РФ сократить экспорт без урезания добычи нефти.

"И где ее хранить?" - задается вопросом трейдер.

Собеседник Reuters отметил, что некоторое количество сырья можно складировать в системе магистральных трубопроводов "Транснефти", однако она не рассчитана на долгосрочное хранение.

"Транснефть" не ответила на письменный запрос Reuters.

Единственное в стране большое нефтехранилище, танкер "Белокаменка" в Баренцевом море, рассчитан на 2,6 миллиона баррелей. По словам источника в отрасли, хотя "Белокаменка" сейчас и не полностью загружена, но "нужно 365 таких же (танкеров), чтобы изъять с рынка 2 миллиона баррелей в сутки (избыточной нефти)".

В отличие от России, Саудовская Аравия, где вся нефтедобыча контролируется государством, располагает большим флотом супертанкеров, которые можно использовать для хранения нефти, а также владеет нефтехранилищами по всему миру или арендует их.

Россия же продает значительную часть добываемой нефти трейдерам и нефтяным компаниям, предоставляя им решать, где и как хранить нефть.