Порошенко: «Северный поток-2» не является экономическим проектом и вредит европейскому единству

По словам президента, нужно приложить максимум усилий, чтобы остановить политические проекты, разрушающие единство Евросоюза.

«Северный поток-2» не является экономическим проектом и вредит европейскому единству, и поэтому должен быть остановлен.

Читайте такжеМеркель о Северном потоке-2: "нужно подумать" об Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

«Отдельно и очень подробно мы обсудили вопрос «Северного потока-2». Четко подчеркнули, что этот проект не является экономическим, вредит европейскому единству. Четко подчеркнули, что на сегодняшний день нам нужно приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые разрушают единство ЕС, были остановлены», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» и заявляет, что он никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.

17 мая руководитель группы поддержки Украины Генерального директората по делам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС Петер Вагнер сказал в Киеве, что Еврокомиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа в случае строительства Россией газопровода «Северный поток-2».