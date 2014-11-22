Россия считает, что Украина, не покупая сейчас российский газ, поступает нецелесообразно - Новак

Как передает РИА Новости, министр задается вопросом, как они (Украина) будут зимой они проходить максимум.

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«Сейчас там (в Украине) достаточно тепло, поэтому они используют собственный и реверсный газ. Мы считаем, что это не совсем правильно… На наш взгляд, они сейчас поступают нецелесообразно, поскольку риски прохождения осеннего максимума они увеличивают. Как будут зимой они проходить максимум? Придется, видимо, ограничивать какое-то количество потребителей», - сказал Новак.

По словам министра, по последней информации, которой он располагает, украинская сторона готова до 1 декабря начать закупать и оплачивать у России природный газ.

«Мы считаем, что это не совсем правильно с точки зрения технической, поскольку сейчас используется газ из ПХГ (подземные хранилища газа), а когда будет холодно, там давление будет ниже и будут объемы газа гораздо меньше, чем если бы они сохранили объем и использовали текущие поставки», - пояснил российский министр.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего закупить у российского газового монополиста компании "Газпром" порядка 1,5 млрд кубометров газа на ранее оговоренных условиях предоплаты и, в зависимости от погоды, до 1 млрд кубометров в следующем году.

В Минэнергоуголь подчеркнули, что отопительный сезон начался позже обычного в связи с благоприятными погодными условиями, он проходит спокойно. Пока Украине не требуется дополнительных закупок газа. "Кроме того, сработали меры по экономии топлива", - отметил министр Юрий Продан.

Украина перестала получать российский газ с середины июня текущего года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В конце октября в Брюсселе в формате Украина – Россия – Европейский Союз был подписан протокол, определяющий условия оплаты долга, объем которого составляет 3,1 млрд долл. и часть которого – 1,45 млрд долл. – Украина уже погасила, цену новых поставок газа и условия его поставок. В соответствии с протоколом, Украина может закупать российское топливо в любых объемах и с любой даты. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется. Цена российского газа для Украины в 4 квартале 2014 года составит 378 долл. за тыс. кубометров, в первом квартале 2015 года – 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть. Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.