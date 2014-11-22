Вице-президент США Байден призвал Европу к газовой независимости от России

Вице-президент США Джо Байден призвал Европу продолжать диверсификацию импорта энергоносителей, чтобы снизить зависимость от России.

По его словам, действовать нужно уже сейчас. "То, что происходит в Украине, только подчеркивает срочность дела", - заявил политик на саммите Атлантического совета в Стамбуле, сообщает DW со ссылкой на информационное агентство АР.

Как пояснил Байден, кризис в Украине снова показал, что Россия использует поставки энергоносителей как форму политического оружия против соседей, что является огромной стратегической проблемой".

Байден подчеркнул, что Россия "будет и должна оставаться" значительным поставщиком энергоносителей в Европу, но Москва должна играть по правилам".

Читайте такжеВ Украине нашли способ предотвратить повторение Россией "газовой войны"Вице-президент США приветствовал усилия таких стран ЕС, как Литва и Словакия, в области диверсификации импорта нефти и газа, однако отметил, что "нельзя почивать на лаврах, и работу нужно завершить". Со своей стороны глава МИД Турции Ахмет Давутоглу также подчеркнул, что "энергоносители не должны использоваться в качестве оружия, а должны быть инструментом мира".