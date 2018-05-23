Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов».

Запорожская АЭС, входящая в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети второй энергоблок для проведения текущего ремонта длительностью почти в двое суток, сообщает пресс-служба компании.

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«23 мая 2018 года в 00:03 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта до 23:59 24 мая 2018 года. Реакторная установка находится в состоянии «горячий останов»», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодня на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования и персонала нет.

Также сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.