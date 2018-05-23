Нафтогаз обвинил КГГА в давлении и нарушении закона

«Нафтогаз Украины» заявляет, что по закону вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому должны передаваться и долги за газ

НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подписать договор на поставку газа КП «Киевтеплоэнерго», пока Киевская городская государственная администрация нарушает закон и не принимает на себя все обязательства по погашению задолженностей, предусмотренные законом Украины «О теплоснабжении». Об этом пишет Нафтогаз на официальной странице в сети Facebook.

Как отметили в пресс-службе «Нафтогаз Украины», согласно законодательству, вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.

"Городская власть пытается убедить нас через давление в публичном пространстве (подписать договор с "Киевтеплоэнерго" без урегулирования ситуации с долгами "Киевэнерго), но мы здесь ни при чем – есть закон, статья 22 закона "О теплоснабжении", - говорится в сообщении.

В НАК добавили, что помимо кредиторской задолженности, "Киевэнерго" должно передать "Киевтеплоэнерго" им дебиторскую задолженность – таким образом, у коммунального предприятия будут источники для погашения долгов перед "Нафтогазом Украины".

«Мы надеемся, что город будет действовать в интересах потребителей и выполнит требования закона, чтобы поставка горячей воды в наших и ваших жилищах возобновилась как можно быстрее», - резюмировали в "Нафтогазе Украины".

Как сообщалось ранее, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" принял от "Киевэнерго" столичные теплосети, включая котельни, но за исключением двух ТЭЦ и мусоросжигательного завода. Передача этих объектов запланирована на ближайшее время.