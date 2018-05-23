Газопроводы в обход Украины невыгодны России - СМИ

На трех российских проектах новых ГТС: "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" заработают разве что фирмы-подрядчики, которые контролируют друзья Путина.

Крупнейший банк России подготовил отчет для иностранных инвесторов "Газпрома", в котором отмечается, что российский энергетический гигант стал частным фольварком ближайших друзей президента Владимира Путина.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Мы выяснили, что решение "Газпрома" становятся вполне понятными, если допустить, что концерн действует в интересах своих подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды", - отмечают аналитики "Сбербанка" Алекс Фэк и Анна Котельникова", - сообщает издание.

Они отмечают, что три проекта по строительству новых ГТС: "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" - будут стоить "Газпрому" 94,4 миллиарда долларов. И заработают на них не акционеры энергетической компании, а фирмы-подрядчики, которые контролируют друзья Путина. В частности, это компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз", которая принадлежит Генадию Тимченко. Оба российских олигарха с 2014 года находятся под давлением антироссийских санкций.

Эксперты рассмотрели подробно три проекта построения ГТС. Из них лучше всего профинансирован и самый дорогой - это "Сила Сибири", протяженность которого достигает 3 тысяч километров. "Газпром" обязан перекачивать ним в Китай по 38 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет. Это должно принести доход в размере 426 миллиардов долларов с расчетом, что цена барреля нефти не опустится ниже 61 доллара.

Эксперты указывают, что вместо "Силы Сибири" было бы выгоднее реализовывать другой проект, известный как ГТС "Алтай". Его длина не меньше, но эта "труба" должна перекачивать газ из уже разработанных месторождений. "Сила Сибири" рассчитана на продажу голубого топлива с месторождений, на разработку которых надо потратить еще 20 миллиардов. Кроме того, придется потратить дополнительные 14 миллиардов долларов на завод по переработке газа в Амурском регионе. Почему "Газпром" выбрал невыгодный проект? Скорее всего потому, что он был более выгодный для друзей Путина, которые поделили между собой контракты на подряд. А для них чем больше инвестиция, тем лучший контракт.

На "Силе Сибири", в частности, заработает компания "Сибур", которая принадлежит Геннадию Тимченко. Убытки для "Газпрома" составят 11 миллиардов долларов.

Европейские газопроводы, которыми Россия хочет транспортировать газ в обход Украины, тоже выгодны лишь для подрядчиков, которые будут строить еще дополнительную инфраструктуру в России, о чем "Газпром" почти не упоминает.

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"Турецкий поток" обойдется компании в 20 миллиардов долларов. Хотя вице-президент "Газпрома" Андрей Круглов заверял, что все удастся построить за 8 миллиардов.

"Турецкий поток не будет прибыльным в течение ближайших 20 лет, даже если инфляция не будет углубляться. А его прогнозируемая чистая текущая стоимость превысит 13 миллиардов долларов", - отмечают российские эксперты.

"Северный поток-2", по мнению Фэка и Котельниковой, обойдется "Газпрому" в 17 миллиардов долларов. Хотя в компании говорят лишь о 11,2 миллиарда. Аналитики указывают на то, что контракт на строительство российской части газопровода получила компания Тимченко. Поэтому "Северный поток-2" при использовании 60% его мощности станет прибыльным лишь через 20 лет.

Ранее издание Bloomberg писало, что сближение с Россией является теперь новой целью политики Германии, поскольку их объединяют общие цели. В частности, Берлин и Москва хотели бы добиться построения "Северного потока-2" и защитить свой бизнес от американских санкций.

А президент Словакии обвинил ЕС в игнорировании вмешательства России. При этом, он назвал "Северный поток-2" примером недальновидных, эгоистичных интересов, ценой которых будет безопасность Восточной Европы.