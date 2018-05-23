"Укроборонпром" хочет перейти к формульной системе цены на топливо

Стоимость топлива может колебаться в соответствии с ситуацией на рынке, однако маржа, которую получает нефтетрейдер при заключении контрактов, должна оставаться постоянной.

Государственный концерн "Укроборонпром" предлагает предприятиям, входящим в его состав, и нефтетрейдерам перейти к формульной системе ценообразования при заключении средне- и долгосрочных контрактов на поставку топлива.

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В концерне убеждены, что объективные правила корректировки цены в условиях постоянных изменений на нефтяном рынке являются необходимым шагом, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Формульное ценообразование позволит оперативно реагировать на котировки стоимости нефтепродуктов, следовательно, исполнение договора будет рентабельным как для поставщиков, так и для предприятий. В то же время это существенно снижает риск невыполнения договора. К тому же применение формульного подхода делает механизм корректировки цены прозрачным", - сказано в сообщении.

По словам директора дивизиона спецэкспортеров, поставки, информации и аналитики концерна Виталия Цвигуна, формульное ценообразование заключается в том, что стоимость самого топлива, по которой у производителя его покупает поставщик, может колебаться в соответствии с ситуацией на рынке. Однако маржа, которую получает нефтетрейдер при заключении средне- и долгосрочных контрактов, должна оставаться постоянной.

В госконцерне выступают за усиление ответственности предприятий и нефтетрейдеров: для первых предлагают ограничить время на заключение договоров двумя неделями, а вторые должны соблюдать и выполнять обязательства, взятые во время участия в тендере.

"Выполнение всех этих условий позволит гарантировать бесперебойное снабжение горючим предприятий оборонно-промышленного комплекса. В "Укроборонпроме" уже готовы предоставлять предприятиям-участникам концерна обзоры ситуации на нефтяном рынке, чтобы они могли формировать объективные начальные ставки на тендерных торгах", - сказано в сообщении.

Пилотный проект по объявлению тендеров с формульным определением цены топлива стартует в ближайшее время на госпредприятии "Антонов", добавили в "Укроборонпроме".

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона "О государственном оборонном заказе".

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.