Кабмин утвердил порядок формирования набсовета Фонда энергоэффективности

Набсовет будет состоять из пяти членов – двух от Кабмина, двух независимых членов и одного представителя международных кредиторов.

Кабинет министров утвердил порядок избрания, назначения и увольнения членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности, работа которого позволит профинансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в разных отраслях экономики.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, этим порядком определены процедура создания конкурсной комиссии для отбора членов совета, требования к кандидатам, сроки их пребывания в должности.

"Это очередной шаг к полноценному старту работы Фонда энергоэффективности. Профессиональное наполнение состава наблюдательного совета с участием наших международных партнеров, в частности IFC (Международная финансовая корпорация, структура Всемирного банка - УНИАН), обеспечит прозрачность и открытость всех процедур в рамках работы Фонда", - прокомментировал решение правительства профильный вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

По его словам, следующим шагом станет создание необходимых IT-систем (реестров энергоаудиторов, сертификатов энергоэффективности, мониторинга результатов внедренных энергоэффективных мероприятий), а также платформы по предоставлению услуг энергоаудита.

В министерстве сообщили, что наблюдательный совет является высшим органом управления Фонда энергоэффективности, который осуществляет защиту прав учредителя, кредиторов, доноров и конечных бенефициаров фонда. Также он осуществляет надзор за его управлением. Совет формируется в составе двух представителей от Кабмина, двух независимых членов и одного представителя от международных доноров.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является обеспечение эффективного использования финансовых средств, а также предоставление технической помощи для термомодернизации и энергетической модернизации жилого фонда.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 миллионов гривень будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств (100 миллионов евро) будет предоставлена международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией. Согласно ожиданиям Минрегиона, набсовет Фонда заработает в июне 2018 года.

В конце марта Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности.