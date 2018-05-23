Украина успешно презентовала Национальный доклад по Объединенной Конвенции

19:26, 23 мая 2018
Энергетика
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было отмечено, что Украина надлежащим образом выполняет предусмотренные Объединенной Конвенцией обязательства

23 мая во время Шестого совещания по вопросам рассмотрения выполнения обязательств по Объединенной конвенции по безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами, украинская делегация успешно представила Национальный доклад с итоговой информацией по надлежащему выполнению Украиной предусмотренных Объединенной Конвенцией обязательств за трехлетний период, который прошел с момента Пятого совещания.

На нынешнем совещании, которое проходит в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в столице Австрии Вене, также был презентован прогресс во внедрении мероприятий, представляющих надежный уровень ядерной и радиационной безопасности при обращении с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, как это требует Объединенная Конвенция.

В состав делегации во главе с Председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорием Плачковым вошли президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, директор ГНТЦ ЯРБ Игорь Шевченко, представители Минэнергоугля Украины, Государственного агентства Украины управления зоной отчуждения, Постпредства Украины в Вене, ГСП «Чернобыльская АЭС», ГК «УкрГО «Радон» и др.

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Во время презентации и обсуждения Шестого Национального доклада Украины, а также при предоставлении ответов на вопросы было отмечено, что Украина надлежащим образом выполняет предусмотренные Объединенной Конвенцией обязательства и внедряет мероприятия, представляющие надежный уровень ядерной и радиационной безопасности при обращении с отработавшим ядерным топливом (далее - ОЯТ) и радиоактивными отходами (далее - РАО).

Были отмечены положительные сдвиги, произошедшие в Украине за трехлетний период с момента проведения Пятого совещания Сторон Объединенной Конвенции, в части:

  • направления усилий по реализации мероприятий, предусмотренных Общегосударственной целевой экологической программой обращения с РАО, Общегосударственной программой снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, в соответствии с принятой Стратегией обращения с РАО в Украине;
  • достижения существенного прогресса в реализации ключевого проекта Плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» (далее - ПОЗ) - сооружение нового безопасного конфайнмента (НБК);
  • достижения прогресса в реализации проектов строительства хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов типа РБМК сухого типа (ХОЯТ-2) Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций (ЦХОЯТ);
  • достижения прогресса в создании объектов по переработке РАО на площадках АЭС, включая завершение строительства комплекса по переработке твердых РАО на Ривненской АЭС;
  • проведение переоценки хранилищ «аварийных» РАО чернобыльского происхождения на территории зоны отчуждения, в качестве основы для дальнейшей оптимизации радиационной защиты при обращении с этими РАО;
  • совершенствование системы обращения с отработавшими источниками ионизирующего излучения, включая введение в эксплуатацию Централизованного хранилища для долгосрочного хранения отработавших источников ионизирующего излучения на комплексе производств «Вектор».

Во время выступления было отмечено, что для повышения безопасности при обращении с ОЯТ и РАО значительную роль играет статус, позиция, компетенция и эффективная деятельность Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, как регулирующего органа по ядерной и радиационной безопасности в соответствии со статьей 20 Объединенной Конвенции.

Напомним, что Национальный доклад Украины по выполнению обязательств Объединенной Конвенции был обнародован на официальной странице Госатомрегулирования.

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