Падение цен на нефть ускорилось за счет роста запасов в США

Brent подешевел до $78,44 за баррель, WTI - до $71,34 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 мая, неожиданно увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,1 миллиона баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

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Об этом сообщает Прайм.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей, или на 0,36%, до 430,833 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 1,9 миллиона баррелей до 233,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю сократились на 1 миллион баррелей, составив 114 миллионов баррелей. Прогнозировалось уменьшение показателя на 1,3 миллиона баррелей.

После публикации данных Минэнерго падение нефтяных котировок усилилось, отмечает "Финмаркет".

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 упала на 1,42% до 78,44 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,19% до 71,34 доллара за баррель.