Украина ввела персональные санкции против Курченко и главы "Газпрома"

Также под санкции попали ряд чиновников аннексированного Крыма и менеджеры «Черноморнефтегаза».

Украина наложила персональные санкции на бывшего бизнес-партнера беглого президента Виктора Януковича - Сергея Курченко, на лиц, которые занимают должности так называемых «министров энергетики» ДНР, ЛНР, а также на главу российского газового монополиста «Газпром» Алексея Миллера.

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Об этом говорится в опубликованном Дополнении к Указу президента Украины №126/2018 от 14 мая 2018 года о выполнении решения СНБО «О наложении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Согласно документу, под санкции попал экс-собственник группы компаний «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» Сергей Курченко. Ему запрещено выводить капитал его компаний за пределы Украины, осуществлять сделки с ценными бумагами, получать разрешения и лицензии Нацбанка на осуществление инвестиций. Также блокируются все активы Курченко на территории Украины.

В этот список также попали следующие лица: «заместитель главы Комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетического комплекса Госсовета Республики Крым» Сергей Власов, «министр топлива и энергетики Республики Крым» Вадим Белик, «министр угля и энергетики» ДНР Алексей Грановский, «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» ЛНР Дмитрий Лямин, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, госсекретарь Министерства угольной промышленности и энергетики Сербии Стевица Деджански, официальный представитель президента нефтяной компании «Лукойл» в Украине Сергей Чмихалов, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель директора «Черноморнефтегаза» Василий Рогатин, член совета директоров российского нефтехимического холдинга «СИБУР» Кирилл Шамалов.

Миллеру было запрещено выводить капитал из Украины и въезд в Украину, а также заблокированы его активы на территории нашей страны.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 мая ввел санкции против юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Кроме того, санкции введены и в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которых незаконно удерживают в России, в отношении депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и т.д. Для введения в действие решения СНБО 18 мая президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.