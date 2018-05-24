Отсутствие горячей воды в Киеве обусловлено попыткой столичной власти обойти закон - депутат

По мнению представителя «Самопомощи», к такому результату привело желание команды Кличко получить контроль над энергетическим комплексом столицы без предписанного законом принятия долгов предыдущего пользователя – ПАО «Киевэнерго».

Депутат Киевского городского совета от фракции «Самопомощь», глава постоянной комиссии по вопросам собственности Леонид Антоненко убежден, что перебои с горячим водоснабжением вызваны неправовой позицией городской власти в вопросе установления контроля над столичной энергетикой. Об этом он написал в Facebook.

«У Кличко передумали выполнять требования закона. Резкая перемена в настроениях чиновников приведет к дальнейшим перебоям в снабжении киевлян горячей водой. Сегодня отсутствие горячей воды нам поясняют химерой профилактических работ. Это неправда. В действительности воды нет из-за неспособности администрации города оценивать последствия принимаемых решений», - утверждает депутат.

По мнению представителя «Самопомощи», к такому результату привело желание команды Кличко получить контроль над энергетическим комплексом столицы без предписанного законом принятия долгов предыдущего пользователя – ПАО «Киевэнерго».

«По закону НАК Нефтегаз не переоформляет договор на поставку газа с новым пользователем активов, если этот пользователь (в данном случае - городские власти) не принимает на себя правопреемства по долгам прежнего. Языком закона: «У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)». В переводе с нормативного на простой язык, Киевское КП становится правонаследником по долгам, возникшим у ахметовского Киевэнерго. Если КП отказывается выполнять это требование закона, Нафтогаз обязан отказать КП в продаже газа. Что и произошло. Договор на покупку газа до сих пор не заключен. Нагревать горячую воду для киевлян нечем. Чтобы снять с себя ответственность за эту авантюру депутатам вчера было предолжено поддержать это решение администрации», - негодует он.

«Кличко намерен передать счет за ранее потребленные киевлянами теплоносители всем украинцам. Пускай менее состоятельные возьмут на себя "справедливую долю" расходов более состоятельных. Прокатиться за чужой счет - краткосрочная стратегия. Она может принести плоды среди наивных и незрелых избирателей, к каковым не стоит относить большинство киевлян», - предупреждает Леонид Антоненко.

Как известно, отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Киева произошло на фоне конфликта между столичной властью и НАК «Нафтогаз Украины». Заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на брифинге заявил, что Киев не планирует принимать на КП «Киевтеплоэнерго» долги ПАО «Киевэнерго».

Замглавы КГГА Петр Пантелеев призвал «Нафтогаз» заключить договор на поставку газа с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», указав на невозможность горячего водоснабжения микрорайонов, запитанных от котелен «Киевтеплоэнерго» без такого договора.

В свою очередь «Нафтогаз Украины» проинформировал, что согласно законодательству, вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому, должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.

«Городская власть пытается убедить нас через давление в публичном пространстве (подписать договор с «Киевтеплоэнерго» без урегулирования ситуации с долгами «Киевэнерго»), но мы здесь ни при чем – есть закон, статья 22 закона «О теплоснабжении», – отметили в пресс-службе «Нафтогаза Украины».

В НАК добавили, что помимо кредиторской задолженности, «Киевэнерго» должно передать «Киевтеплоэнерго» дебиторскую задолженность – таким образом, у коммунального предприятия будут источники для погашения долгов перед «Нафтогазом Украины».