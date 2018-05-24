"Газпром" смог избежать штрафа Еврокомиссии в антимонопольном споре

Еврокомиссия не стала штрафовать российский концерн "Газпром", однако положила на него ряд обязательств для возможных свободных поставок газа по конкурентным ценам в Европу.

Еврокомиссия не стала штрафовать российский концерн "Газпром", однако положила на него ряд обязательств, чтобы сделать возможным свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии по антимонопольному спору, длившемуся 7 лет.

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"Все компании, занимающиеся бизнесом в Европе, должны уважать европейские правила конкуренции, независимо от того, где они находятся. Сегодняшнее решение устраняет созданые "Газпромом" препятствия, стоящие на пути свободного потока газа в Центральную и Восточную Европу", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

"Дело не останавливается на сегодняшнем решении - скорее, это усиление обязательств "Газпрома", которая начинается сегодня" - добавила она

Обязательства "Газпрома" по снятию антимонопольных обвинений ЕС будут носить юридически обязательный характер.

Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции "Газпрома" в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицал обвинения.

Сегодняшнее решение Еврокомиссии имеет целью прекратить поведение "Газпрома", которое, по мнению ЕК, нарушало правила конкуренции.

Согласно обязательствам, которые Еврокомиссия наложила на российский концерн, "Газпром" должен устранить любые ограничения для перепродажи газа странами; обеспечить газовые потоки с и до государств-членов, которые до сих пор изолированы от других государств-членов из-за отсутствия интерконнекторов; должен обеспечить конкурентные цены; должен прекратить пользоваться доминирующим положением на рынках ЕС для получения контроля над газовой инфраструктурой.

Если "Газпром" нарушит хотя бы одно из этих обязательств Еврокомиссия может наложить на него штраф в размере 10% мирового оборота компании.