НБУ о подорожании нефти: для Украины "эффект нейтральный"
Национальный банк Украины называет нейтральным эффект для Украины от повышения цен на нефть на мировых рынках вследствие выхода США из "ядерного" соглашения по Ирану и ведения санкций в отношении этой страны.
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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"С ростом цен на нефть растут цены на другие сырьевые товары - продовольственное зерно, кукурузу, металлы. То есть, слабость со стороны импорта компенсируется тем, что со стороны экспорта растут цены. В данный момент глобально мы видим, что эффект достаточно нейтральный", - сказал он.
В то же время, Сологуб отметил, что регулятор представит более точные оценки относительно влияния этого фактора на украинскую экономику в ходе презентации своего следующего макроэкономического прогноза в июле.
Справка УНИАН. В начале мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения 2015 года, предполагающего снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. Это заявление США подтолкнуло цены на нефть, так как Иран является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти, входя в состав ОПЕК.
Украинские эксперты ожидают роста цен на розничном рынке светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, поскольку импорт занимает более 80% украинского рынка топлива.