НБУ о подорожании нефти: для Украины "эффект нейтральный"

Цены на мировых рынках выросли вследствие выхода США из «ядерного» соглашения по Ирану.

Национальный банк Украины называет нейтральным эффект для Украины от повышения цен на нефть на мировых рынках вследствие выхода США из "ядерного" соглашения по Ирану и ведения санкций в отношении этой страны.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"С ростом цен на нефть растут цены на другие сырьевые товары - продовольственное зерно, кукурузу, металлы. То есть, слабость со стороны импорта компенсируется тем, что со стороны экспорта растут цены. В данный момент глобально мы видим, что эффект достаточно нейтральный", - сказал он.

В то же время, Сологуб отметил, что регулятор представит более точные оценки относительно влияния этого фактора на украинскую экономику в ходе презентации своего следующего макроэкономического прогноза в июле.

Справка УНИАН. В начале мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения 2015 года, предполагающего снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. Это заявление США подтолкнуло цены на нефть, так как Иран является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти, входя в состав ОПЕК.

Украинские эксперты ожидают роста цен на розничном рынке светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, поскольку импорт занимает более 80% украинского рынка топлива.