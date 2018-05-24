Вовк покидает пост главы Нацкомиссии по тарифам

После ухода с должности двух и в случае неназначения новых, НКРЭКУ временно останется без действующих членов.

Полномочия действующего главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка и члена регулятора Руслана Машлякивского, согласно плану ротации, истекают 25 мая.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила член Конкурсной комиссии по выбору новых членов регулятора Светлана Голикова.

"С 26 мая заканчиваются полномочия двух членов НКРЭКУ – Вовка и Машлякивского, то есть, завтра, 25 мая, - их последний день работы", - сказал она.

Также Голикова отметила, было бы логично, если бы уже завтра президент Петр Порошенко назначил пять новых членов из десяти, которые были поданы ему на рассмотрение Конкурсной комиссией еще 14 мая 2018 года.

Согласно информации, размещенной на сайте НКРЭКУ, на сегодня осталось всего лишь два комиссионера – глава Вовк и член регулятора Машлякивский.

Орган не может принимать решения до появления кворума в количестве четырех человек.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Конкурсная комиссия отобрала 10 кандидатов на 5 вакантных должностей и подала их рассмотрение президенту. Конкурсная комиссия также проводит второй конкурс, в результате которого должны быть отобраны 4 кандидата. Последний конкурс был недавно заблокирован недопущенным претендентом в челны НКРЭКУ, действующим советником Вовка Антоном Гудаченко.

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Справка УНИАН. Дмитрий Вовк (1989 года рождения) был назначен на должность в. и. о. главы НКРЭКУ в конце 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность, у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула "Роттердам+", которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности компании ДТЭК Рината Ахметова. На сегодня внедрение формулы "Роттердам+" является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под его руководством реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертом.