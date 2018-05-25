Уходящий в отставку глава НКРЭКУ заявил, что газ для населения может подорожать более чем в полтора раза

Вовк считает, что если бы правительство раньше позаботилось о приведении цены газа к рыночному уровню, она бы выросла всего на 10-15%.

Цена на природный газ для населения Украины может вырасти на 60-70% по сравнению с сегодняшним значением в результате ее пересмотра Кабинетом министров и приведения до уровня рыночного паритета, чего требует от Украины Международный валютный фонд.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ссылаясь на слова главы комиссии Дмитрия Вовка, полномочия которого, согласно плану ротации, истекают 25 мая.

«Сейчас пересмотр составляет плюс 60-70%», - сказал Вовк.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Кабинет министров ведет переговоры с МВФ для получения нового транша макрофинансовой помощи. Одним из условий, на которых неизменно настаивает МВФ, является приведение цены на газ для населения до уровня импортного паритета. Правительство Владимира Гройсмана неоднократно заявляло о недопустимости роста цен для населения.

Цена газа для населения (с учетом его транспортировки) достигла около 7 грн за куб. м, при этом цена «голубого» топлива на свободном внутреннем оптовом рынке составляет 10-11 грн за куб. м, а стоимость газа на европейском рынке уже превысила 300 долл. за тыс. куб. м (более 8 грн за куб. м, без учета транспортировки).