Иран заложил в бюджет-2015 цену на нефть в $80

Иран при формировании бюджета на следующий года исходит из цены на нефть в 80 долларов за баррель, заявил в интервью агентству ИРНА глава Комиссии по планированию и бюджету иранского меджлиса Голям Реза Таджгардун, сообщает Прайм.

По прогнозам депутата, падение цены на нефть будет продолжаться. И возвращение к прежней цене возможно, но не в обозримом будущем.

Резкий обвал цен на нефть на мировых рынках вынуждает страны-экспортеры этого энергоносителя формировать бюджеты на следующий год исходя из цены от 60 до 80 долларов за баррель, подчеркнул Таджгардун.

Парламентарий отметил, что в случае, если прогнозы не подтвердятся, и цена вновь вернется к уровню 100 долларов за баррель, излишки средств, которые образуются в результате получения сверхприбыли, Иран разместит в своем Фонде национального развития.

В то же время, по его словам, Иран предпринимает активные дипломатические шаги с целью договориться со странами-партнерами по ОПЕК, а также другими крупными игроками на рынке нефти сократить добычу и экспорт сырья с тем, чтобы остановить дальнейшее падение цены.

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Как сообщило накануне агентство Мехр, 26 ноября министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангене намерен провести в Вене, перед началом 166-й встречи ОПЕК, двусторонние переговоры с его коллегой из Саудовской Аравии Али аль-Наими, чтобы попытаться заручиться согласием этого крупнейшего экспортера на сокращение производства нефти. Ранее в ноябре он уже посетил ОАЭ, Катар и Кувейт, где передал правителям этих стран личное послание президента Роухани, в котором также содержалось предложение о сокращении добычи и экспорта.

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25 ноября в Вене запланирована встреча Зангене с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, сообщило агентство Мехр. Российский министр и генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин будут представлять РФ на встрече ОПЕК, на которую, кроме России, также приглашены другие крупные экспортеры нефти, не входящие в организацию - Азербайджан и Мексика.

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Как сообщила англоязычная газета Tehran Times, на предстоящей 27 ноября венской встрече ОПЕК Иран намерен предложить странам-участницам сократить ежедневную добычу в общей сложности на 1 млн баррелей. Это, по мнению иранской стороны, поможет стабилизировать рынок. В настоящее время, пишет газета, страны ОПЕК производят в совокупности 30,6 млн баррелей, а на экспорт поставляют 30 млн.