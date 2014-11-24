Иран заложил в бюджет-2015 цену на нефть в $80

14:09, 24 ноября 2014
Энергетика
0

Резкий обвал цен на нефть на мировых рынках вынуждает страны-экспортеры этого энергоносителя формировать бюджеты на следующий год исходя из цены от 60 до 80 долларов за баррель

REUTERS

Иран при формировании бюджета на следующий года исходит из цены на нефть в 80 долларов за баррель, заявил в интервью агентству ИРНА глава Комиссии по планированию и бюджету иранского меджлиса Голям Реза Таджгардун, сообщает Прайм.

По прогнозам депутата, падение цены на нефть будет продолжаться. И возвращение к прежней цене возможно, но не в обозримом будущем.

Резкий обвал цен на нефть на мировых рынках вынуждает страны-экспортеры этого энергоносителя формировать бюджеты на следующий год исходя из цены от 60 до 80 долларов за баррель, подчеркнул Таджгардун.

Парламентарий отметил, что в случае, если прогнозы не подтвердятся, и цена вновь вернется к уровню 100 долларов за баррель, излишки средств, которые образуются в результате получения сверхприбыли, Иран разместит в своем Фонде национального развития.

В то же время, по его словам, Иран предпринимает активные дипломатические шаги с целью договориться со странами-партнерами по ОПЕК, а также другими крупными игроками на рынке нефти сократить добычу и экспорт сырья с тем, чтобы остановить дальнейшее падение цены.

Читайте такжеРоссии из-за роста военных расходов и санкций уже нужна нефть не дешевле $115

Как сообщило накануне агентство Мехр, 26 ноября министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангене намерен провести в Вене, перед началом 166-й встречи ОПЕК, двусторонние переговоры с его коллегой из Саудовской Аравии Али аль-Наими, чтобы попытаться заручиться согласием этого крупнейшего экспортера на сокращение производства нефти. Ранее в ноябре он уже посетил ОАЭ, Катар и Кувейт, где передал правителям этих стран личное послание президента Роухани, в котором также содержалось предложение о сокращении добычи и экспорта.

Читайте такжеРоссия ищет возможность снижения добычи нефти для поддержания цен

25 ноября в Вене запланирована встреча Зангене с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, сообщило агентство Мехр. Российский министр и генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин будут представлять РФ на встрече ОПЕК, на которую, кроме России, также приглашены другие крупные экспортеры нефти, не входящие в организацию - Азербайджан и Мексика.

Читайте такжеРоссийский "Лукойл" заложил в бюджет цену на нефть в $70 и $80

Как сообщила англоязычная газета Tehran Times, на предстоящей 27 ноября венской встрече ОПЕК Иран намерен предложить странам-участницам сократить ежедневную добычу в общей сложности на 1 млн баррелей. Это, по мнению иранской стороны, поможет стабилизировать рынок. В настоящее время, пишет газета, страны ОПЕК производят в совокупности 30,6 млн баррелей, а на экспорт поставляют 30 млн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter